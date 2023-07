quadraspire クアドラスパイア

パラメモリー PARA MEMORY 脳波誘導装置 アルファ波

Q4D オーディオラック中古品です。オーディオ品の整理で出品いたします。キャスター付きです。購入時に確認したわけではありませんが、色はチェリーだと思います。

TASCAM タスカム オートリバース ダブルカセットデッキ 202MKⅢ

棚板・ポールともにそれなりに傷等ございます、写真ご参照ください。

SONY レコードプレーヤー PS-4300

棚板4枚並べた写真が色合いが違いますが、実物は組み立て時の写真のような少し赤みがある色です。

moto様専用 WM-P980 JVCケンウッドワイヤレスマイク



【中古】DDJ-400-S/DJテーブル/池部楽器店限定モデル

幅 600mm 奥行 475mm (いずれも最長箇所サイズ) 高さ 約710mm

レコードプレーヤー テクニクス SL-Q33

※高さはキャスター込み、最上段のポールキャップ上端までの実測

A&D GX-Z 5300 赤井 AKAIカセットデッキ

ポール直径19mm 各棚の一段分の有効高は180mmです。

AudioTecnica ワイヤレスアンプスピーカー ATW-SP808

ポールだけ購入すれば自由に高さの変更可能な点が魅力です。

通電確認済 DENON ターンテーブル DP-5000F



House of Marley/Stir It Up Wireless

※発送の場合サイズ的に可能な方法を取らせて頂きます、梱包に少しお時間下さい。

quadraspire Q4D オーディオラック

神奈川県川崎市にてお引き取りも可能です。その場合は5000円お値引きいたします。

Blue SPARK コンデンサーマイク

東京・神奈川辺りは車でのお届けも承ります。こちらの場合梱包の手間分2000円お値引き致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

quadraspire クアドラスパイアQ4D オーディオラック中古品です。オーディオ品の整理で出品いたします。キャスター付きです。購入時に確認したわけではありませんが、色はチェリーだと思います。棚板・ポールともにそれなりに傷等ございます、写真ご参照ください。棚板4枚並べた写真が色合いが違いますが、実物は組み立て時の写真のような少し赤みがある色です。幅 600mm 奥行 475mm (いずれも最長箇所サイズ) 高さ 約710mm※高さはキャスター込み、最上段のポールキャップ上端までの実測ポール直径19mm 各棚の一段分の有効高は180mmです。ポールだけ購入すれば自由に高さの変更可能な点が魅力です。※発送の場合サイズ的に可能な方法を取らせて頂きます、梱包に少しお時間下さい。神奈川県川崎市にてお引き取りも可能です。その場合は5000円お値引きいたします。東京・神奈川辺りは車でのお届けも承ります。こちらの場合梱包の手間分2000円お値引き致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

最終値下げ パナソニック ステレオシステム SC-PMX900-SONKYO NFR-7TX CD SD USB ハイレゾ オンキョー コンポ【レコード針】SUMIKO Olympia(MM)デノン DCD-1500AE(SP)家に置きたい綺麗なステレオ★HITACHI DPK-310 モジュラー 60Hzヤマハ アンプリファイヤーP2100ジャンク品の出品です❣SONY MZ-R50 ポータブルミニディスクレコーダー 1997年SPDIF RCA 光出力バックプレートケーブルブラケット【美品】DENON DP-57 レコードプレイヤーGrace Σ-709F グレース DINオス5ピンフラグ付属