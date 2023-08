【35％OFF】 Lauren 【希少】Ralph Jangle Jacket Fatigue ミリタリージャケット

■商品概要

ラルフローレンのジャングルファティーグです。

国内展開がほとんどなかった、希少な一着かと思います。

US ARMYのジャングルファティーグをさらに着やすいシルエットに調整されているので、野暮ったさもなく、より上品に着こなすことができます。

初期からユーズド加工が施されているので、もとからこの風合いです。

FATIGUE JACKET-VIETNAM EMBROIDERY

表記はSサイズですが、大きめに作られています。

詳細は実寸をご参照ください。

■ブランド

ラルフローレン

ポロラルフローレン

■カラー

オリーブ

グリーン

■詳細サイズ

表記:S

肩幅:47cm(肩から肩までの直線長さ)

身幅:54cm(脇下から脇下までの直線長さ)

着丈:70cm(襟の背中側付け根から裾までの直線長さ)

袖丈:57cm(肩から袖口までの直線長さ)

■ディテール

---------------------------------------------

us army

us navy

60s

70s

80s

90s

90年代

80年代

70年代

ビンテージ

ヴィンテージ

VINTAGE

RRL

■商品概要ラルフローレンのジャングルファティーグです。国内展開がほとんどなかった、希少な一着かと思います。US ARMYのジャングルファティーグをさらに着やすいシルエットに調整されているので、野暮ったさもなく、より上品に着こなすことができます。初期からユーズド加工が施されているので、もとからこの風合いです。表記はSサイズですが、大きめに作られています。詳細は実寸をご参照ください。■ブランドラルフローレンポロラルフローレン■カラーオリーブグリーン■詳細サイズ表記:S肩幅:47cm(肩から肩までの直線長さ)身幅:54cm(脇下から脇下までの直線長さ)着丈:70cm(襟の背中側付け根から裾までの直線長さ)袖丈:57cm(肩から袖口までの直線長さ)■ディテール---------------------------------------------us armyus navy60s70s80s 90s90年代 80年代 70年代ビンテージヴィンテージVINTAGERRL

