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高品質の激安 LG 32UP550-W 31.5インチ4K type-c その他

商品の説明

モニターの足は捨ててしまったのでモニターとその電源と白色のケーブル(DisplayPort, type-c)の出品となります。
【未使用品】ユニデン ガーディアン ワイヤレスカメラ モニター UDR7011
vesa規格に対応しておりますが写真のモニターアームが欲しい方は+5000円でおつけします。
ACCSOON CINEEYE2 シネアイ2 トランスミッター
付属のtype-cケーブル一本のみでパソコンからの映像の出力と96Wの給電が可能となっております(macbook air 2020 m1,ipad pro12.9 3rd, 6th genで確認済み)。
RealWear製 音声認識型スマートグラス
使用期間は1年ほどです。
TP-Link ティーピーリンク Deco X60 2P

マクセル iVDR-S カセットHD 250GB×4個 計1TB
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B095YCRWB9?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title

BrightSign デジタルサイネージ メディアプレーヤー XD1030

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【6TB】 MAL36000SA-T72( 6TB 7200rpm SATA )

Oculus quest 128GB

Oculus Quest 64GB 本体

Gakken 学研 WORLD EYE ワールドアイ

Nintendo Switch Lite グレー　ソフト3本
モニターの足は捨ててしまったのでモニターとその電源と白色のケーブル(DisplayPort, type-c)の出品となります。vesa規格に対応しておりますが写真のモニターアームが欲しい方は+5000円でおつけします。付属のtype-cケーブル一本のみでパソコンからの映像の出力と96Wの給電が可能となっております(macbook air 2020 m1,ipad pro12.9 3rd, 6th genで確認済み)。使用期間は1年ほどです。https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B095YCRWB9?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title

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高品質の激安 LG 32UP550-W 31.5インチ4K type-c その他

50分钟前

高品質の激安 LG 32UP550-W 31.5インチ4K type-c その他

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LG 32'' UHD HDR Monitor with USB-C Connectivity (32UP550-W) | LG USA

LG 32'' UHD HDR Monitor with USB-C Connectivity (32UP550-W) | LG USA


32UP550-W | モニター | LGエレクトロニクス・ジャパン

32UP550-W | モニター | LGエレクトロニクス・ジャパン


LG モニター ディスプレイ 32UP550-W 31.5インチ/4K/VA非光沢/HDR/USB Type-C,HDMI×2,DisplayPort/スピーカー/FreeSync/ブルーライト低減、フリッカーセーフ/ピボット、高さ調節/3年安心・無輝点保証

LG モニター ディスプレイ 32UP550-W 31.5インチ/4K/VA非光沢/HDR/USB Type-C,HDMI×2,DisplayPort/スピーカー/FreeSync/ブルーライト低減、フリッカーセーフ/ピボット、高さ調節/3年安心・無輝点保証


32UP550-W | モニター | LGエレクトロニクス・ジャパン

32UP550-W | モニター | LGエレクトロニクス・ジャパン


LG モニター ディスプレイ 32UP550-W 31.5インチ/4K/VA非光沢/HDR/USB Type-C,HDMI×2,DisplayPort/スピーカー/FreeSync/ブルーライト低減、フリッカーセーフ/ピボット、高さ調節/3年安心・無輝点保証

LG モニター ディスプレイ 32UP550-W 31.5インチ/4K/VA非光沢/HDR/USB Type-C,HDMI×2,DisplayPort/スピーカー/FreeSync/ブルーライト低減、フリッカーセーフ/ピボット、高さ調節/3年安心・無輝点保証


32UP550N-W | モニター | LGエレクトロニクス・ジャパン

32UP550N-W | モニター | LGエレクトロニクス・ジャパン


LGの4Kモニター「32UP550-W」を購入レビュー。USB Type-C 1本

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