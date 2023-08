Newニンテンドー3DS LL

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 全体的に状態が悪い

Newニンテンドー3DS LLメタリックブルー※こちら訳あり、ジャンク品です※いかなる場合も返品や返金はお受けできませんので予めご了承下さい。*値下げ交渉はご遠慮頂いております。■■付属品■■⚪︎本体以上で全てです。※検品用ソフト、タッチペン、SDカード、充電器などは付属しません。※充電器(中古純正品)が必要な方は+700円でお付けします。ご購入前に『充電器付きで』とコメントして頂き必ず価格変更後にご購入下さい。■■状態■■総合【E】スライドパッドがなく、塗装剥がれもありますが動作は良好です♫修理ができる方や部品取りにいかがでしょうか(^^)《動作》【A】初期化済です。ゼルダのソフトを使用し各ボタンスライドパッド反応Cスティックタッチパネル反応音量調整カメラ起動Wi-Fi接続→→動作確認済です。《本体》【E】スライドパッドがありません。内側、ボタンまわり使用感があり少しキズもあります。表側、全面にキズありです。裏側、塗装剥がれがあります。《画面》【B】上下ともにやや画面焼け、キズがあります。保護フィルム貼っておりません。【N 新品】【S 未使用に近い】【A 非常に良い】【B 良い】【C普通】【D少し悪い】【E 悪い】※個人的な主観ではありますが分かりやすくランク分けしております。※記載にないスレ、キズ、汚れなどもしかしたらあるかもしれませんがご容赦ください。※すり替え防止対策としてシリアルナンバーは控えさせていただきます。※説明文の無断使用は禁止行為です。■■発送■■クッション材でしっかり包み、防水で袋へ入れ封筒にて発送します。⇧不安な方は+300円でゆうパケットプラス専用箱への変更も可能です。必ずご購入前にコメントして下さい。ゲーム機 本体 任天堂 Nintendo 携帯ゲーム機 junk 訳あり 難あり レトロ 2DS g387

