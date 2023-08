◎こちらのお品物はフォロー割5%off商品です!

♦ブランド

NIKE

ナイキ

♦︎アイテム

♦︎カラー

Desert Elephant

♦︎サイズ

27センチ

US 9

♦︎購入元

SNKRS

♦︎商品状態

【N】

神経質な方、完品をお求めの方、匂いが気になる方はご遠慮ください

気になる事ありましたらご購入前にお問い合わせください

※下記ご参考お願いいたします。

N・・新品~未使用品新品未開封品になります。(付属品も備わっているのが条件。)

S・・未使用品になりますが付属品などが揃っていない状態になります。

A・・試着程度の使用感があります。極めて状態の良い中古品になります。

B・・使用感の少ない比較的状態の良い中古品になります。

C・・使用感はありますが目立つ汚れやダメージが少ない中古品になります。

D・・着用感があり若干の汚れ・ダメージが見受けられる中古品になります。

E・・使用感の強い中古品になります。

F・・汚れ・ダメージが多数見受けられ難がある中古品になります。

G・・故障もしくは動作未確認のジャンク品となります

⚠️Gランクのお品物は返品交換不可となります。

ご理解ご納得の上ご購入お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

