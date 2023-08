♥️数ある中からご覧頂きありがとうございます♥️

◆購入元

・大手リユースショップ

◆商品名

・アドーア ドレスワンピース ワンピース

◆特徴

・状態の綺麗な極美品のお品です。

・膝丈 薄手 夏向け

◆素材

・アセテート55% ナイロン40%

ウレタン5%

◆カラー

・ブラック

◆サイズ

・36 Sサイズ相当

◆着丈 80cm

◆裄丈 46cm

◆身幅 49cm

◆ウエスト 48cm

◆裾幅 48cm

※平おき直線採寸ですが素人採寸の為、若干誤差がございます事をご了承下さい。

◆状態 A

S →【新品タグ付き・未使用品】

A →【状態に問題のない美品】

B →【傷汚れはなく、着用感のみ確認】

C →【若干の傷汚れ及び着用感を確認】

D →【目立つシミや汚れがある】

①商品の状態の記載は全て自己判断によるものですm(._.)m

②素人検品の為、見落としの可能性もございますm(._.)m

③コンパクト梱包するため商品の素材によっては畳みシワが生じますm(._.)m

※着用感や経年劣化にご理解いただけない方は購入を控えて下さい○o。.

上記①②③についてご理解ご了承の上でご購入下さい○o。.

尚、購入前に状態のご質問が無い方の返品依頼はお受け致しかねます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アドーア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アドーア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

