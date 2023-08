ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。リアPU が Seymour dancan セイモアダンカン に 換装されています。ネックの反りや不具合等はございません。弦に関しましては売れるまでに状態が変化致しますのであくまでも使えないものとお考え下さい。プチプチで梱包した上でダンボールに詰めて発送となります。元々ケースが付属する場合ケースは完全におまけとしてお考え下さい。ケースに不備等が見つかっても返品等は出来かねます。【追加オプション】ソフトケース ※写っている場合は付属します。→在庫次第1000〜2000円程度替え弦 800円ピック 2枚200円チューナー 1000円シールド長め700円 シールド短め500円クロス300円カポタスト 800円9v電池 400円ストラップ 500円auxケーブル 500円(音楽をアンプ等から同時に流すケーブル)弦替え代行 2000円+弦代金アンプ 3000円ミニアンプ2000円その他付属品もございますのでお気軽にご相談ください。初心者の方でも安心してお取引できるよう購入後のご質問(おすすめの機材など)もお答えしております。☆こちら大阪府東大阪市東鴻池町在住です。取りに来て頂ける場合は-1000円にてお取引可能です。事前にお伝えくださいその他楽器類も出品しております。↓こちらから楽器のみをご覧いただけます。#rizgt楽器【主な取扱い楽器】エレキギター スチールギターLes Paul レスポール Stratocaster ストラトTelecaster テレキャスター フライングV SG エレキベース ウッドベース アップライトベースJAZZ BASS ジャズベース PJ precision プレシジョンベース プレベアコースティックギター アコギ エレアコクラシックギター クラギ ウクレレガットギター エレガット サイレントギターカホン 電子ドラム エフェクターマルチエフェクター コンデンサーマイクオーディオインターフェース即購入、ご質問歓迎です。シリーズ···Stratocaster ストラト ミニ 黒 ブラック BLACKタイプ···ストラトキャスタータイプ

