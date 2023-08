※週末限定でお値下げ中ですm(_ _)m

ご覧いただき誠にありがとうございます。

お手数ですが事前にプロフィールをご確認いただけますと幸いです。

セルロイド生地を使って丁寧に仕上げたこだわりのモデルです。

お安く設定しておりますので、この機会に是非ご検討ください。

■フレーム横幅:約14cm

■フレーム縦幅:約4.5cm

■テンプル(アーム):約14cm

■多少の使用感、小傷等ございます。

■度付きレンズ装着

■専用ケース無し

■専用クロス無し

#ayame

#アヤメ

#moscot

#モスコット

#999.9

#フォーナイン

#カネコメガネ

#オリバーピープルズ

#tomford

#トムフォード

商品の情報 ブランド カネコメガネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

