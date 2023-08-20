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品質が完璧 新品‼︎ ファイブテン ガイドテニー　28.5cm スニーカー

商品の説明

ファイブテン ガイドテニー　28.5
新品 CONVERSE×DSM JACK PURCELL OX 27.0cm
FIVE TEN guide tennie
CHUCK TAYLOR GORE-TEX NH OX
サイズ　US 10.5
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商品のサイズ28.5cm
商品の状態新品、未使用

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30分钟前

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