※コメントなさる方は大変恐れ入りますが、プロフィールをご一読ください

新品などの完璧な品をお求めの方は

美品 マーガレットハウエル リネンコットン 肩ボタンニット 5.8万カタログ掲載

ご購入をお控えください

Mohair Lowgauge Knit [TODAYFUL/トゥデイフル]



【MADISONBLUE】マディソンブルー リブニットベスト クルーネック 1



アパルトモン ドゥーズィエムクラス タートル ニット ベーシックタートル

カラー···ホワイト

ポロラルフローレン ケーブルニットセーター M ネイビー

袖丈···長袖

美品 ローレンラルフローレン セーター

柄・デザイン···無地

クリスチャンディオール ニット

ネック···タートルネック

フォクシー麻ニット

素材···ウール

ラルフローレンレディース

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マーガレットハウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※コメントなさる方は大変恐れ入りますが、プロフィールをご一読ください短時間4回着用しました自然な毛色のホワイトサイドの裾にスリットが入っているのでワンピースなどと重ねたりしても素敵なシルエットに仕上がりますウール100%スコットランド製サイズ表記2Arts&Science アーツアンドサイエンスAODRESS アオドレスinjiri インジリイザベラステファネリwirrow ウィローATON エイトンemic etic エミックエティックHONNETE オネットゴーシュダニエラグレジスtoogood トゥーグッドTOUJOUR トゥジューdosa ドーサ真木テキスタイルFaliero Sarti ファリエロサルティwirrow ウィローmittan ミタンなどお好きな方新品などの完璧な品をお求めの方はご購入をお控えくださいカラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地ネック···タートルネック素材···ウール季節感···秋、冬

