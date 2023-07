【ブランド】COMME des GARCONS HOMME(コムデギャルソン オム)

【アイテム名】90’sヴィンテージニット

洗濯タグなし

【コメント】1990年代、初期タグ。

ベーシックで使いやすいニットです。

シアー感があります。

【カラー】ブラック

【素材】表記なし

【製造国】表記なし

【備考】初期タグ

【サイズ】着丈57 袖丈57 身幅122

【状態】目立つ汚れ傷はありません。 しかし、こちらの商品は中古品の為、使用に伴います細かなキズ、汚れがある可能性がございます。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

着丈···ショート

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

素材···ウール

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

