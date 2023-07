プラダ PRADA リュックサック 【TESSUTO MONTAGN】 2VZ028 973 ブラック (F0002/NERO) 【bgl】 【bgm】 【bkb】

SSENSEで購入し、大切に使っておりましたが使用しなくなったので出品致します‼️

出掛ける時に使用してた程度なので月に1〜2回使う程度で御座いました。

また、暫く使用してないので状態は良い方だと思います‼️

定価 324500円

写真の様なキズシワ御座いますが、その他はかなり美品だと思います❗️❗️

商品品番: 2VZ028_2DMG_F0002_V_OOO

収納部分2個

レザーハンドル

調節可能なナイロンストラップ

サイドにエナメルメタルのトライアングルロゴ付

ファスナーとサイドリリースバックル付ストラップで開閉するスタイル

ファスナー付外ポケット

パッド入りファブリックの背面にトロリー用バンド付

内側にファスナー付ポケットとパッチポケット、サイドリリースバックル付ナイロンストラップ

Re-Nylonライニング

高さ: 43cm

マチ: 16cm

幅: 29cm

付属品は写真に写ってる物になります。

箱などは御座いません‼️

中古になりますので、神経質な方はご遠慮下さい!

※中古の為、スレ・汚れキズがある場合が御座いますので、予めご了承下さい!

トラブル防止の為、返品は行っておりません。重ねてご了承下さい!!

#プラダ

#サフィアーノ

#バックパック

#ブラック

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

