〇アイテム

STUSSY ステューシー Tシャツ シャドーマン 入手困難 希少 大人気 トップス 半袖 プリント カットソー クルーネック ビッグロゴ コットン 綿 ホワイト 白 Sサイズ メンズ レディース ユニセックス 古着 メキシコ

【 おすすめポイント 】

大人気のステューシー、シャドーマン ビックロゴの商品となります♪

バッグプリントのシャドーマンは存在感があります!!

入手困難で希少の商品ですので

お早めにお買い求め下さいませ!!

【 ブランド 】

STUSSY / ステューシー

【 商品詳細 】

本体 : 綿 100%

サイズ : S

メキシコ

プリントにひび割れがあります。

使用感はございますが、まだまだ着用いただける商品です。

古着の為ご理解頂ける方でよろしくお願いします!

【 カラー 】

ホワイト / 白

【 サイズ詳細 (単位:cm) 】

平置き採寸

身丈 : 69

着丈 : 66

身幅 : 43

肩幅 : 43

袖丈 : 21

袖口幅 : 17

素人採寸ですので誤差がございます。

※必ず採寸をご確認の上ご購入お願いいたします。

※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、

真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

【 注意事項 】

・コンパクトに畳んでの発送となりますのでシワはご了承下さいませ。

・細心の注意を払い検品を行っておりますが、人間が検品や梱包をしておりますので、気が付かない汚れなどがございます。

・古着は使用感や汚れなど細かいダメージ・使われていた方の匂いなどがありますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。

・写真はお使いの端末により、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆即購入大歓迎☆★フォロワー割実施中★お得なフォロワー割実施中♪詳しくはプロフをご覧ください♬他の商品はこちらからご覧いただけます。#ぴこちゃん〇アイテムSTUSSY ステューシー Tシャツ シャドーマン 入手困難 希少 大人気 トップス 半袖 プリント カットソー クルーネック ビッグロゴ コットン 綿 ホワイト 白 Sサイズ メンズ レディース ユニセックス 古着 メキシコ【 おすすめポイント 】大人気のステューシー、シャドーマン ビックロゴの商品となります♪バッグプリントのシャドーマンは存在感があります!!入手困難で希少の商品ですのでお早めにお買い求め下さいませ!!【 ブランド 】STUSSY / ステューシー【 商品詳細 】本体 : 綿 100%サイズ : Sメキシコプリントにひび割れがあります。使用感はございますが、まだまだ着用いただける商品です。古着の為ご理解頂ける方でよろしくお願いします!【 カラー 】ホワイト / 白【 サイズ詳細 (単位:cm) 】平置き採寸身丈 : 69着丈 : 66身幅 : 43肩幅 : 43袖丈 : 21袖口幅 : 17素人採寸ですので誤差がございます。※必ず採寸をご確認の上ご購入お願いいたします。※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。【 注意事項 】・コンパクトに畳んでの発送となりますのでシワはご了承下さいませ。・細心の注意を払い検品を行っておりますが、人間が検品や梱包をしておりますので、気が付かない汚れなどがございます。・古着は使用感や汚れなど細かいダメージ・使われていた方の匂いなどがありますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。・写真はお使いの端末により、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承下さい。

新品未使用 サリバン 21SSノースリーブシャツルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラムデザイン Tシャツ LサイズRyuji@ 様専用dojoe tokyo tシャツ seven 毛沢東 店頭限定 Weber【正規品】Supreme 21ss KAWS Chalk Logo Tee【佐野玲於着用】marvin gaye tシャツ【大人気完売モデル】エクストララージ☆トランクス 最高デザイン パープルMギャラリーデプト Tシャツ サイズMand wander power dry jersey raglan SS T