2021年にブランド終了したスターブリンクのワンピースです。

あさぎーにょちゃんや熊井由理奈さん、モーニング娘。など多くのインフルエンサーやアイドルが着用しているブランドのお洋服です。

今ではもう手に入らない貴重な一着です。

ブランド設立当初から大好きでコレクションアイテムとして購入しましたが、クローゼットがいっぱいになってしまったので手放す事にしました。

インスタでトップ画のコーディネートに一目惚れして購入しました!

春らしくてとってもかわいいです♡

ブラウスもスカートも即日完売しており、大人気だった超レアな一着です!

パイピングとカフス部分のくるみボタンがガーリーなブラウスです。

カラー表記はイエローですが、実物は落ち着いたマスタード寄りの色で優しい雰囲気の一着。

同ブランドの中ではデイリー使いがし易いと思います!

スカートは裾と飾りポケットにパイピングとスカラップが施されておりガーリーな雰囲気です。

カラー表記はホワイトですが、実物はクリーム色で優しい雰囲気が柔らかい印象です♡

着用画像は掲載できませんが、着丈などは測定可能ですのでお気軽にお声掛けください。

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リリーブラウン 商品の状態 新品、未使用

