【感謝価格】 Saint 【電池交換済】Yves Laurent ボーイズ スクエア 腕時計 腕時計(アナログ)

〜はじめにプロフィールをお読みください〜

【稼働品/ battery OK 】です。

【正規品/ genuine product 】です。

【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。

……………………………………

商品の状態

……………………………………

比較的に使用感の少ないUSED品です。

軽度の擦り傷はございますが、

そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。

男性でも女性でもご愛用いただけるサイズ感です!

到着後すぐにご愛用いただけます♪

……………………………………

商品の詳細

……………………………………

カラー:ゴールド

サイズ:約2.2cm (リューズ含まず)

ベルト:新しいものに交換済み(社外品です。)

動作 :確認済み

付属品:なし

……………………………………

その他

……………………………………

千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。

【正規品保証】いたします。

過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。

……………………………………

#そが

#そがのサンローラン

……………………………………

ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/イヴサンローラン/YSL

商品の情報 ブランド イヴサンローラン 商品の状態 やや傷や汚れあり

