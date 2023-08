ご覧いただき誠にありがとうございます!

出品商品は全て卸・大手ブランドショップ店・ブランドリサイクル店・質屋にて購入+古物商鑑定済みの正規品になりますのでご安心ください◎

★ブランド

SANYO

★商品名・仕様

・2WAYステンカラーコート

・定価¥39.900

・希少 - タグ付き未使用+LLサイズ

・取り外し可能ライナー付き

・撥水加工

・ロングシーズン対応

・美シルエット

・光沢

etc...

★素材

タグ画像参照

★カラー

グレージュ

★SIZE/LL

[平置き採寸]

着丈/約102

身幅/約60

肩幅/約50

袖丈/約65

★商品状態

タグ付きの未使用品ですので、長くご愛用していただけます◎

最後までお読みいただきありがとうございます!

迅速な対応をお約束しますので、宜しくお願い致します(o^^o)!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド サンヨーコート 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただき誠にありがとうございます!出品商品は全て卸・大手ブランドショップ店・ブランドリサイクル店・質屋にて購入+古物商鑑定済みの正規品になりますのでご安心ください◎★ブランドSANYO★商品名・仕様・2WAYステンカラーコート・定価¥39.900・希少 - タグ付き未使用+LLサイズ・取り外し可能ライナー付き・撥水加工・ロングシーズン対応・美シルエット・光沢etc...★素材タグ画像参照★カラーグレージュ★SIZE/LL[平置き採寸]着丈/約102身幅/約60肩幅/約50袖丈/約65★商品状態タグ付きの未使用品ですので、長くご愛用していただけます◎最後までお読みいただきありがとうございます!迅速な対応をお約束しますので、宜しくお願い致します(o^^o)!

