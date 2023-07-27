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現品限り一斉値下げ！ SEIKO ALBA アルバウォッチ 腕時計(アナログ)

商品の説明

セイコーのアルバウォッチです。
お値下げ☆電池交換済み☆美品☆チャーチストリート　人気のブラック　ポールスミス
V657-6090
SEIKO 稼働品　7s26 0040 ダイバー　自動巻き ペプシベゼル

SEIKO セイコー5 ファイブスポーツ 型番7S36-02P0
電池切れしているので動作確認出来ていません。
SEIKO コラボウォッチ EDITION 2
ベルトは経年劣化により痛みが酷いです。

自動巻き/藍色ベゼル＆ダイアル/GSロゴ/MOD/カスタム

商品の情報

ブランドセイコー
商品の状態傷や汚れあり

ハミルトン　ベンチュラ　＊本体のみ！

新品 国内限定 セイコーセレクション SBPY175

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セイコーのアルバウォッチです。V657-6090電池切れしているので動作確認出来ていません。ベルトは経年劣化により痛みが酷いです。

商品の情報

ブランドセイコー
商品の状態傷や汚れあり

現品限り一斉値下げ！ SEIKO ALBA アルバウォッチ 腕時計(アナログ)

35分钟前

現品限り一斉値下げ！ SEIKO ALBA アルバウォッチ 腕時計(アナログ)

¥61,800 ¥33,372

(税込) 送料込み
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出品者

ba449abaa3e27

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コメント (11)

ba449abaa3e27
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