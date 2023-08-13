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適当な価格 最終価格武元唯衣 ユニゾンエアー アイドル

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ユニゾンエアー
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ユニエア
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ユニゾンエアーユニエアお正月エールイベント2022 上位入賞景品です・武元唯衣ちゃん 絵馬＆チェキチェキが入っていた袋のままUVカットケースに入れて飾っていました。チェキ自体に付いてる初期傷等はあるかと思いますが、気にならない方でお願いします。絵馬の方は付属の袋から取り出していません。プチプチに包んで梱包します。チェキは硬質ケースに入れ梱包します。一緒に入っていた運営からのハガキと封筒も同封しますらくらくメルカリ便で発送です

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19分钟前

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