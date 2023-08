65%OFF【送料無料】 TISSOT PRX パワーマティック80 アイスブルー 腕時計(アナログ)

2日間限定セール!!

TISSOT PRX エックス パワーマティック80

アイスブルーになります。

2023年5月に購入し、数回使用致しました。

とても綺麗なアイスブルーです。

付属品は全て揃っております。

細身で力強いデザインとタイムレスなスタイルが特徴のPRX コレクションに待望のアイスブルーが加わり、今、その物語におけるエキサイティングな次のシーズンが始まろうとしています。

「PR」は""Precise and Robust(高精度かつ堅牢)”を意味し、「X」は""10気圧(100m/330ft)防水""をローマ数字で表現したTissot PRX。 直径40mmのケース径に、このモデル最大の特徴であるスリムでソリッドなデザインを維持したケース厚10.93mmを実現しました。

厚さ(mm)10.9

ケースオプション

シースルーケースバック

長さ(mm)

39.50

幅(mm)

40.00

ケース素材

316Lステンレススチールケース

ラグ(mm)

12.00

ケース形状

トノ―(樽型)

ガラス素材

傷防止加工無反射コーティングサファイアクリスタルガラス

ムーブメント

ムーブメント タイプ

オートマティック

ジュエル(pcs)

23

モデル

POWERMATIC 80.111

ムーブメント

スイス製オートマティック

キャリバー

11 1/2'''

文字盤

時、分、秒、日付

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

