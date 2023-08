(商品)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

(商品)THE NORTH FACE ノースフェイスベンチャージャケット商品番号\NPW11536 ※国内正規品カラー\(KT)ケルプタン素材\HYVENT ClearD(2.5層) (表:ナイロン100% 裏:ポリウレタンラミネーション)サイズ\M(レディース)商品実寸\着丈63㎝ 身幅49㎝ 肩幅37㎝ 袖丈62㎝付属品\収納袋付き(状態)1度着用してクローゼットにて保管しております。『新品未使用品』程度の大変美品な商品です。1度着用しておりますので『新品』をお求めの方は購入をご遠慮下さい。#ノースフェイス#クライムライトジャケット#マウンテンジャケット#マウンテンライトジャケット#ヌプシ#バルトロ#マウンテンレインテックス#レインジャケット#光電子#プリマロフト

