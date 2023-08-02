新しい到着 COACH 【新品】コーチ トートバッグ レディース 2WAY ハンドバッグ トートバッグ

●サイズ：高さ約22cm、横幅約29.5cm、マチ約12.5cm（若干の誤差はお許しください。）

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ショルダーストラップ：約86cm～103.5cm(調節可能)

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●素材：ジャガード×ぺブルレザー

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●状態：新品未使用

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●仕様：

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☆こちらの商品は、アメリカのCOACH直営アウトレット店（ファクトリーストアー）で購入したアウトレット正規品です。

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☆アウトレット商品だと言うことご理解の上でのご購入お願い致します。完璧な商品をお求めの方細かいところが気になる方は正規店でのご購入をお願い致します。

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☆写真の色やサイズ感等、撮す角度や光の具合によって実際のお色やサイズの見た目と異なる場合がございます。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

●サイズ：高さ約22cm、横幅約29.5cm、マチ約12.5cm（若干の誤差はお許しください。）ショルダーストラップ：約86cm～103.5cm(調節可能) ●素材：ジャガード×ぺブルレザー●状態：新品未使用 ●仕様： 開閉：マグネット開閉内側：オープンポケット×1、ファスナーポケット×1 ☆こちらの商品は、アメリカのCOACH直営アウトレット店（ファクトリーストアー）で購入したアウトレット正規品です。☆アウトレット商品だと言うことご理解の上でのご購入お願い致します。完璧な商品をお求めの方細かいところが気になる方は正規店でのご購入をお願い致します。 ☆写真の色やサイズ感等、撮す角度や光の具合によって実際のお色やサイズの見た目と異なる場合がございます。

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