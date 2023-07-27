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華麗 ワドルディ様専用 その他

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発送はプチプチで梱包し宅急便コンパクトにて発送致します。
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自分でPSA鑑定へ依頼したものです。状態は写真から確認お願い致します。気になるところがあればご購入前にコメントして下さい。写真を追加致します。発送はプチプチで梱包し宅急便コンパクトにて発送致します。即購入可能です◎#PSA#PSA10#BGS#鑑定品#GEMMINT#ポケモン　#ポケモンカード　#ポケモンカードゲーム　#ポケカ　#VSTARユニバース#VMAXクライマックス#シャイニースター#シャイニースターV#フュージョンアーツ#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#スタートデッキ100#仰天のボルテッカー#スターバース#バトルリージョン#スターター#スペースジャグラー#タイムゲイザー#ダークファンタズマ#ポケモンGO#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#レシゼク

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華麗 ワドルディ様専用 その他

25分钟前

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