◆ 読んだ方だけお得なプロフィールを

ぜひご覧になってください!◆

◆概要◆

【tricot COMME des GARCONS】

絶妙に色や柄が異なるゴールドのレースをあしらったアイボリーカーディガンニット。

レースはラメ糸が使用されているので、程よい華やかさを演出します。

フロントの貝ボタンは敢えて裏面を利用し、柄がアクセントになっております。

コットンですので、インナー次第で今の季節から春先まで長い期間でご使用頂けます。

made in japan.

私のCOMME des GARCONS出品一覧です。

#08のCOMMEdesGARCONS

表記サイズ : FREE

実寸(㎝)

肩幅:約43

身幅 : 約 51

着丈 : 約 59

袖丈 : 約 61.5

<コンディション>

目立った汚れやダメージなく状態良好です。

※着用回数や購入場所などは、回答致しかねますので、ご了承ください。

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

着丈···ミドル

柄・デザイン···ゴールドレース

Maison Margielaメゾンマルジェラ

MM6エムエムシックス

commedesgarconsコムデギャルソン

Mame Kurogouchiマメ

AKIRA NAKAアキラナカ

BELPERベルパー

TOGAトーガ

sacaiサカイ

fumika uchidaフミカウチダ

THE NORTH FACEノースフェイス

undercoverアンダーカバー

SYU.シュウ

MUVEILミュベール

HYKEハイク

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トリココムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

