【商品について】

シンプルでアウターも合わせやすい

上質なジーンズです♪

【ブランド/サイズ】

デニムジーンズ

DENIM WORKS

KURASIKI ORDER JEANS Betty Smith

◆参考定価 40,000円◆

デニムの聖地‼️岡山県倉敷のジーンズブランド⭐️

オーダーメイド 生地の薄いグレーで

どんなアウターにも合わせやすい♪

採寸(cm)総丈約87・ウエスト約42×2・わたり幅約26・股上約24・股下約63

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

■商品の全体的なコンディションは備考欄と画像を参照してください。

■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。ご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

#ユナイテッドアローズ 名前をお借りしました#DENIMWORKS #日本製 #グレー

#EDWIN #エドウィン

#スポーツウェア #ゆるダボ #古着系 #韓国系

#ディーゼル #ランド #韓国ファッション

#ヴァンズ #ワークパンツ #ブルックリンブラザーズ

#ジーパン#まとめ売り #セット売り #コーディネイト

G-44

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

