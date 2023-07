○購入元

RITOのコート

大手ブランドリサイクルショップ

○アイテム

LITTLE BIG リトルビッグ 菅田将暉 LITTLEBIG Belted Trench Coat JO1 佐藤景瑚 オードリー春日 CANNAVIS カンナビス 馬渡圭太 デザイン トレンチコート ロングコート テーラードジャケット プレ値付き 最高級アイテム ジョンローレンスサリバン

○サイズ

サイズ44(S相当)

肩幅43cm

身幅50cm

袖丈62cm

着丈98cm

平置き実寸。

170cm男性でピッタリかっこよく着用いただけるサイズ感です(^^)

○状態

used品ですが、着用回数が少ないのかほとんど使用感がみられず、目立った傷汚れなどなく、非常に状態が良いため、まだまだ長くお使いいただけます(^^)

めちゃくちゃカッコ良いです(*´꒳`*)

これからの時期にトレンチコートはピッタリなのでこの機会に最高級のトレンチコートはいかがでしょうか?

○カラー

ターコイズ ブルー セルリアンブルー 水色 青色 エメラルド

○素材

表地:綿75% ポリエステル25%

裏地:キュブラ100%

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

#ゆうブランドメンズアパレル

#ゆうブランドレディースアパレル

にてその他出品商品も見れますので、まとめ買いなどにもご利用ください♪

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リトルビッグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

