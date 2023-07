50年代〜60年代 50s-60s

5年程前にフレンチワークに強いヴィンテージショップで38,000円で購入。

made in FRANCE フランス製

OLD Le Laboureur(ラブルール)のコーデュロイパンツになります。

フランスで生産されている歴史あるワークブランドで、コムデギャルソンやジュンヤワタナベとのコラボレーションでもお馴染みです。

この辺りのフレンチヴィンテージはモードな雰囲気があり、マルジェラやギャルソン、ポールハーデン、toogood など好きな方にもおすすめできます。

フランス製のヴィンテージコーデュロイパンツは非常に玉数が少なく、近年高騰が著しく簡単に入手できるものではありません。この辺りのブラックは非常に稀少です。高騰する前に購入をお薦め致します。

画像のとおり、グッドコンディションです。

カラー:ブラック

サイズ:L-XL程度

ウエスト 90cm

股上 38cm

股下 63cm

裾幅 24.5cm

フレンチヴィンテージ

ユーロヴィンテージ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

