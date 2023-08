説明欄

ナノユニバース別注のオロビアンコの2wayレザーバッグ。ショルダー、トート両使いが出来、ヘルメットバッグの様な感じの珍しいバッグです!柔らかい素材のレザーで、触り心地も良く、大容量。保存袋や販売時のタグも全て付属しております。

定価52000円

●商品名

Orobianco

オロビアンコ

ナノユニバース別注

大容量

2way

レザー

トートバッグ

ヘルメットバッグ

ショルダーバッグ

定価52000円

●ブランド

Orobianco オロビアンコ

ナノユニバース

●商品の状態

古中古ですが、使用に支障があるような目立つダメージや汚れ等はありません。

●カラー

ブラック

●サイズ (平置き)

縦45横46持ち手50

※素人採寸ですので多少の誤差はあるかと思います。

●返品、キャンセルについて

購入後の値引き、キャンセル、返品等は

申し訳ありませんが原則お断りしております。

●発送梱包について

基本ご購入当日又は翌日での発送を心掛けております。

梱包については、商品の状況により、外装はリサイクル段ボールや紙袋、ビニール包装にて行います。また必ず内装としてビニール系包装材にて保護を行います。

梱包した際のサイズにより、らくらくメルカリ便及びゆうゆうメルカリ便のうち、安価な発送方法を選択致しますので、発送方法を変更する場合があります。

発送方法によっては、日付及び時間指定が困難な場合がありますので、ご了承ください。

商品に不具合がありましたら、返品、返金対応等、迅速に対応させて頂きますので、必ず受取り【評価前】にご連絡をお願いします。

商品の情報 ブランド オロビアンコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

説明欄ナノユニバース別注のオロビアンコの2wayレザーバッグ。ショルダー、トート両使いが出来、ヘルメットバッグの様な感じの珍しいバッグです!柔らかい素材のレザーで、触り心地も良く、大容量。保存袋や販売時のタグも全て付属しております。定価52000円たくさんの出品の中からご覧頂きありがとうございます。⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎●まとめ買い割引2点以上のまとめ買いで更に割引致しますので購入前、お気軽にコメントにてお知らせ下さい⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎●商品名Orobiancoオロビアンコナノユニバース別注大容量2wayレザートートバッグヘルメットバッグショルダーバッグ定価52000円●ブランドOrobianco オロビアンコナノユニバース●商品の状態古中古ですが、使用に支障があるような目立つダメージや汚れ等はありません。●カラーブラック●サイズ (平置き)縦45横46持ち手50※素人採寸ですので多少の誤差はあるかと思います。●返品、キャンセルについて購入後の値引き、キャンセル、返品等は申し訳ありませんが原則お断りしております。●発送梱包について基本ご購入当日又は翌日での発送を心掛けております。梱包については、商品の状況により、外装はリサイクル段ボールや紙袋、ビニール包装にて行います。また必ず内装としてビニール系包装材にて保護を行います。梱包した際のサイズにより、らくらくメルカリ便及びゆうゆうメルカリ便のうち、安価な発送方法を選択致しますので、発送方法を変更する場合があります。発送方法によっては、日付及び時間指定が困難な場合がありますので、ご了承ください。商品に不具合がありましたら、返品、返金対応等、迅速に対応させて頂きますので、必ず受取り【評価前】にご連絡をお願いします。

