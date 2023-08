ご覧いただきありがとうございます。

マリオを同梱

パッケージサイズ:450(幅)300(高)70(奥)mm

未開封品です。

◯商品解説

・ニンテンドー3DSのマリオカート7のグライダー飛行がテーブルの上で楽しめる

・全幅3cm、全長5.3cm、高さ4.5cm(グライダーパーツ含まず)というチョロQサイズで、ラジコン操作が可能

・赤外線を使い、前進とバック、左右のハンドル操作ができる。

・「マリオカート7」の新デザインボディ

・カートから赤外線を発射し相手のジャマをすることができる

・相手カートにヒットすると動きが止まったり、後ろに下がったりする

・コントローラーのアイテムルーレットでLEDが止まったアイテムを使用できる

・グライダーをコインホルダーに装着するとウィリー走行が可能(10円玉でも代用可)

未開封品ですので作動確認出来ておりません。

自宅保管の為、完璧な物をご希望の方、神経質な方はご遠慮下さい。

当方非喫煙者、ペットは飼っていません。

配送方法は匿名配送です。

プチプチ等で梱包し水濡れ防止のうえ発送いたします。

ゆうゆうメルカリ便を使用予定ですが発送の都合により予告なしでらくらくメルカリ便に変更する場合がございます事をご了承ください。

コメントやりとり最中でも先に購入してくださる方を優先させていただきます。

即購入可能。

よろしくお願いいたします。

タカラトミー

TAKARATOMY

チョロQ

マリオカート7

DXフライングサーキット

RCカー

対戦

ゲーム

アイテム

コントローラー

アイテムルーレット

ルーレット

ファイアフラワー

スーパーこのは

サンダー

ダッシュキノコ

スーパースター

無敵

赤外線

サーキット

ラジコン

カーブクロスレール

グライダーパーツ

フライングゾーン

アクションレースゲーム

ドライバー

カート

マリオ

IRバトルタイプ

ニンテンドー

任天堂

スーパーマリオブラザーズ

ラジコン

ゲーム

レトロ

マリオブラザーズ

絶版

廃版

生産終了

販売終了

