お手頃価格 ロリスッテラの２ウェイショルダーバッグ ショルダーバッグ

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定価 33000円

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カラー...ブラック昨年、TOMORROWLANDで購入しました３回くらい使用しましたご理解のある方のみ購入して下さい神経質な方はお断りしますお値下げは致しませんので、宜しくお願い致します!●サイズ 幅31cm×高さ17cm×マチ14cm ※素人採寸の為、参考程度にお願いします。●付属品 保存袋 ショルダーベルト定価 33000円

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