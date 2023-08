この度は、商品説明をご覧になっていただきありがとうございます。

松田聖子 アルバム 【カセットテープ おまとめ売り12本セット】

注意事項等がある場合がありますので、是非最後まで目を通していただきますようよろしくお願いいたします。

【詳細説明】

・収録曲に関しましては画像にてご確認よろしくお願い致します。

・動作確認はしていません。ご了承ください。商品到着後、動作不良あれば返金対応させていただきます。

※パッケージ、ディスクの状態ご確認ください。

※パッケージ、ディスクに細かい傷や割れがある可能性がございます。

※歌詞カードが入っていないものもあります。

※歌詞カードに線が引いてあるものもあります。

中古品現状でのお渡しとなります。予めご了承ください。

☆その他にも多種多彩な商品を出品しておりますので、気になられた方は是非チェックしてみていただけたら幸いです。

【注意事項】

・アンティーク、古物などの商品は、古いものに慣れておられない方、神経質な方のご入札はお控え下さい。

・程度・状態等は、あくまでも当方の基準にて判断したものになります。

・個人差による主観の違いがあるかと思いますので、細かな部分まであまりにもこだわる神経質な方はご入札をお控え下さい。

・出来るだけわかりやすく撮影する努力をしておりますが、素人による写真の為、色や質感が多少違って見える事がございますがご了承ください。

・画像に写らないような細かいキズや汚れなどある場合がございますので、ご理解願います。

・梱包はダンボール等リサイクルでさせて頂きます。

・苦しい点があるかと思いますが、丁寧な梱包を心がけておりますので、ご了承ください。

・毎週日曜日は休業日になります。連絡、発送等は月曜日~土曜日で行いますのでご了承くださいませ。

・発送まで少々お時間頂く場合もございます。ご理解いただければと思います。

・近年、運送会社の激しいあおりを受け、個人様宛の送料が高くなっております。送料につきましてはどうかご了承のもとでご入札願います。

・故意な破損や故障以外での返品のお受付は致しかねます。

ご了承下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

