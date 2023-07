⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃

<商品説明>

* LA G-WEAR

* ゲームシャツ

*カラー ホワイト

*サイズ:XXL

着丈(背面襟下から) 84 cm 襟(リブ)2㎝

身幅 64㎝ 肩幅 68㎝ 袖丈 28㎝

実寸参考下さい。

【LA G-WEAR】HOMIES 13 刺繍ロゴ メッシュ ゲームシャツ ホッケーシャツ フロントロゴ 半袖 ジャージ XXLサイズ B系 西海岸 HIPHOP

全て1点物になりどちらも早い者勝ちとなります(><)☆

ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。

#Takezo@フォロー割 ⇦出品一覧

2PAC B.I.G ビギー トラヴィス ユニフォーム ゲームシャツ NBA MLB NFL サッカー バスケ ベースボールシャツ スポーツウェア ローライダー チカーノ バギー 極太 スケートボード サーフ OLD ドジャース SKATE 裏原 HIPHOP ジャージ トラックジャケット 短パン ネルシャツ 半袖 アロハシャツ 開襟 オープンカラー 西海岸 アーティスト ラッパー シンガー DJ ダンサー管理NO.A20230701

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

