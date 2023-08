CONVERSE ADDICT

CONVERSE ADDICTの2023 SPRING Ⅱモデル。

新品未使用 ウィメンズ エアジョーダン1 レトロ HI OG ウォッシュドピンク

環境に配慮したドライタンニングによって丁寧になめされたecco社のフルグレインレザーを採用。モダンなセミシャイン仕上げのソフトタッチなブラックを提案。

GUCCI スニーカー



PUMA SnowMan ABCマート スニーカー 第2弾 岩本照 24.5

CONVERSE ADDICTがベースとする1960年代モデルの三ツ星ヒールラベル、サイドステッチなどの美しいディーテールはそのままに、リニューアルしたラストやSPONGE RUBBERを追加したヒール構造、クッション性に優れたE.V.A.とPORONの2重構造に加え、安定した歩行をサポートするTPUシャンクを組み合わせたカップインソール、防滑性と耐摩耗性に優れ全天候に対応したHIGH PERFORMANCE RUBBER COMPOUNDのVIBRAM MEGAGRIPソールなど、ハイスペックな機能性とヘリテージなルックスを兼ね備えた一足。

UGG アグ ウエストサイダー ロウ ウェザー



シーバイクロエ スニーカー

【ブランド紹介】

高機能アキレス ソルボ 24.0 新品未使用

CONVERSE ADDICT(コンバース アディクト)はADDICT(=依存する、中毒)が意味するとおり、ファッションコンシャスな人たちを魅了するCONVERSEの究極のシューズラインです。

24 新品 ニューバランス New Balance BB550 BB550VTC



MR530 TA シルバー 23.5cm

今シーズンは、CHUCK TAYLORシリーズより、

未使用タグ付★完売★adidasマリメッコ★ABCマート限定★スタンスミス★23

CANVASのシーズナルカラーとLEATHERの3型を全てOXカットで提案。

puma プーマ Rihanna リアーナ fenty 22.5 カーキ



美品22.5 adidas アディダス スーパースター 80s リコン H476

※購入後、12時間以内のお支払い、お荷物が届いてから24時間以内の受取評価できる方のみご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

CONVERSE ADDICTCHUCK TAYLOR LEATHER OXチャックテイラー レザー OX23.5cm2023年4月10日発売、即完売の人気商品です。コンバースオンラインショップで購入しました。靴が増えてきたのと、まだ迷いがあるため、期間限定で出品いたします。※ラスト1点になりました。よろしければお早めにご検討ください。☆送料込み、匿名配送購入時のダンボールに入れて発送予定です。カラー:ブラック素材:UPPER:レザー/OUTSOLE:ラバー原産国:インドネシア品番:31308610225状態:新品未使用(試着なし)付属品:外箱〈お値下げ不可〉【アイテム説明】CONVERSE ADDICTの2023 SPRING Ⅱモデル。環境に配慮したドライタンニングによって丁寧になめされたecco社のフルグレインレザーを採用。モダンなセミシャイン仕上げのソフトタッチなブラックを提案。CONVERSE ADDICTがベースとする1960年代モデルの三ツ星ヒールラベル、サイドステッチなどの美しいディーテールはそのままに、リニューアルしたラストやSPONGE RUBBERを追加したヒール構造、クッション性に優れたE.V.A.とPORONの2重構造に加え、安定した歩行をサポートするTPUシャンクを組み合わせたカップインソール、防滑性と耐摩耗性に優れ全天候に対応したHIGH PERFORMANCE RUBBER COMPOUNDのVIBRAM MEGAGRIPソールなど、ハイスペックな機能性とヘリテージなルックスを兼ね備えた一足。【ブランド紹介】CONVERSE ADDICT(コンバース アディクト)はADDICT(=依存する、中毒)が意味するとおり、ファッションコンシャスな人たちを魅了するCONVERSEの究極のシューズラインです。今シーズンは、CHUCK TAYLORシリーズより、CANVASのシーズナルカラーとLEATHERの3型を全てOXカットで提案。※購入後、12時間以内のお支払い、お荷物が届いてから24時間以内の受取評価できる方のみご購入ください。

