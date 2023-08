公式 AMI PALIS アミ AMI DE COEUR ロゴ キャップ キャップ

〜 商品コメント 〜

こちらの商品はコットン素材のベースボールキャップになります。

フロントのAmi De Coeur刺繍が、ブランドをアピール!

シンプルなカラー&デザインで、コーデに幅広く合わせやすい☆

定番のカジュアルコーデや、キレイめコーデのはずし役にも相性◎

〜 色・サイズ 〜

【 素材 】

メイン:コットン100%

フロントライニング:レーヨン100%

バックライニング:コットン100%

【 カラー 】

・ブラック(BLACK)

【本商品のサイズ 】

M

円周:約57cm(調節可能)

ツバ:約7cm

【 仕様 】

・レッドのAmi De Coeurチェーンステッチ刺繍

・背面でサイズ調節可能

・シルバートーンのアイレット

・ポルトガル製

以上、よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド アミ 商品の状態 新品、未使用

