★値下げ交渉・即購入OK★

ライヴ・エイドのDVD4枚組です。

DVDも付属のブックレットも綺麗な状態だと思います。

日本版なので、日本語のブックレットも付属しております。

外箱は自宅で長期保存しておりましたので、画像の通り日焼けがありますが、中身は綺麗だと思います。

自宅保管、中古ということをご了承下さい。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

