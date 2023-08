100％本物 DRKSHDW RICKOWENS Prisoner Pants Memphis サルエルパンツ

【商品名】

【サイズ】

XS

Extra Small

【カラー】

Stone

ストーン

grey

グレー

【状態】

ラモーンズを履いていた際に裾をリブ部分をジップで噛んでしまったため、少し破れがありますが着用したら目立たなく問題もありません。

それ以外は目立った汚れ等ない美品です。

【付属品】

タグ

【商品説明】

18SS

定価:86,000円

最近は出なくなったメンフィスプリズナーパンツです。

シルエットが美しく、かなりかっこいいです。

カラーもあまり出回っていないものです。

rick owens

Julius

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド リックオウエンスダークシャドウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

