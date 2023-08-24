【おしゃれ】 BOY 新品BEAMS ARC'TERYX MANTIS26☆アークテリクス / リュック/バックパック

カラー：ブラック
【工藤探偵事務所様専用】
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カラー：ブラックサイズ：47*28*20cmBEAMS BOY ARC'TERYX / MANTIS 26 BACKPACK NEW ビームス ウイメン バッグパック リュック未使用の新品です。綺麗な状態ですが、自宅保管ですので、気になる方はご遠慮ください。☆早い者勝ちでお願いします。☆本製品は海外から直接輸入した新品の商品(並行輸入品)です。神経質な方のご購入はご遠慮いただき、セレクトショップや他の方からご購入をお願い致します。※北海道・沖縄・離島は送料が高く（送料1500円）なりますので、ご購入前に必ずご確認お願いいたします。海外製品は作