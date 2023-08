できる限り状態の良い作品を厳選して出品しておりますので、よければ「いいね!」・「出品者フォロー」をよろしくお願いします!

■状態

作品、額に目立ったキズや汚れはございません

■作品説明

技法 リトグラフ

限定部数 2/22

サイン 作家直筆サイン

■サイズ

画寸 27×35.2cm

額寸 41×52.8×2.8cm

■付属品

アクリル板使用額

保存用箱付き

取付用フック付き

■配送方法

ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います

作品は真作でございます

万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします

#山本桂右その他作品はこちら

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

