100 ％品質保証 rosymonster大人気花柄ブラウス❤️即発送❤️新品 シャツ/ブラウス(七分/長袖)

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商品説明

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ワンピースやジレのインナーから、ブラウスを主役にしたコーディネートまで幅広くご愛用頂ける自信作☆

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前着丈 約64cm、後着丈 約72cm、バスト 約108cm、肩幅 約56cm、袖口周り 約20cm、裾周り 約108cm

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※この製品は「フロッキー加工」製品です。構造上永久的なものではなく、揉まれたり擦られたりすると脱落しやすく、水洗いやクリーニングを繰り返すことにより、多少薄くなることがあります。

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着用に際しては摩擦などにより、生地を傷めたり毛羽が抜け落ちることがあります。クリーニング店に依頼する場合は必ず「フロッキー加工」製品であることをお伝えください。

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商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

即完売。1番人気ブラック色新品、未使用花柄❤️即購入可能❤️商品説明春夏もご好評のロージーガーデンシリーズが秋冬仕様にアップデート☆オリジナル柄のフロッキー加工を施した特別感たっぷりのブラウス。首元の長めのボウタイは前後共に結べる2way仕様にしており、その日の気分で雰囲気を変えてお楽しみ頂けます。ウールライクでしっかり目の素材を採用することで、風を通しにくくこれからのシーズンに最適♪程良く立体感が出ることで、リッチな雰囲気を演出してくれます。ワンピースやジレのインナーから、ブラウスを主役にしたコーディネートまで幅広くご愛用頂ける自信作☆ぜひこの機会にチェックしてくださいね。【素材】表地（基布部分）：ポリエステル 100% フロッキー部分：レーヨン 100% 別布：ポリエステル 100%【サイズ】フリー前着丈 約64cm、後着丈 約72cm、バスト 約108cm、肩幅 約56cm、袖口周り 約20cm、裾周り 約108cm【お洗濯方法】家庭での洗濯禁止※この製品は「フロッキー加工」製品です。構造上永久的なものではなく、揉まれたり擦られたりすると脱落しやすく、水洗いやクリーニングを繰り返すことにより、多少薄くなることがあります。着用に際しては摩擦などにより、生地を傷めたり毛羽が抜け落ちることがあります。クリーニング店に依頼する場合は必ず「フロッキー加工」製品であることをお伝えください。#rosy monster#ロージーモンスター#フロッキーブラウス#オリジナルフロッキー#ガーデンブラウス

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

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