【返品送料無料】 ❤️ロエベ《LOEＷE》トートバッグ❤️ トートバッグ

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周りと差をつけたい方には、とっておき(*^o^*)

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＋自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。

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＋空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。

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＋寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます

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＋光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

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＋こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。

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＋その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。

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上記にご了承いただける方のみご購入願います。

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 やや傷や汚れあり

⁡【ロエベ トートバッグ 持ち手赤】になります☆☆｛ 商品説明 ｝☆⁡あまり見ない商品です。全体的に使用感はありますが、まだまだお使い頂けます♪周りと差をつけたい方には、とっておき(*^o^*)⁡✳️店舗販売してますので、気になる方はお早目に❤️ଘ♡ଓ*:゜+。.໒꒱°*。⋈。♡:* :゜+。ଘ☆:゜+。⋈。⁡!!スペシャルプライス!!フォロー割 100円おまとめ割 300円!!全商品送料無料!!⁡⁡ଘ♡ଓ*:゜+。.໒꒱°*。⋈。♡:* :゜+。ଘ☆:゜+。⋈。⁡☆｛ 表記サイズ ｝☆⁡平置き縦 33センチ横 31センチマチ幅無しです☆｛ カラー ｝☆⁡基本カラー 白《柄あり》少し汚れ、変色ありますm(_ _)m持ち手部分 赤☆｛ 注意事項 ｝☆＋自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。＋空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。＋寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます＋光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。＋こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。＋その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。上記にご了承いただける方のみご購入願います。

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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