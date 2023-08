○アイテム

○アイテムagnes b. アニエスベートートバッグ ビジネスバッグ ゴールド金具 ロゴレザー シボ革 A4収納可能 書類鞄 大容量ブラック 黒 ワンショルダー 肩掛け○仕様ダブルコンパートメント真ん中にファスナーポケット付き仕切りありその他ファスナーポケット×1オープンポケット×2外側スリットポケット×1○サイズタテ約26cmヨコ約40cmマチ9cmハンドル本体まで高さ約20cm(肩掛け可能)平置き実寸。多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りいたします。○状態目立った汚れやキズはなく、美品です。まだまだ長く御愛用頂けます。※状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ(リユース)品としてご理解の程宜しくお願い致します。こだわりのある方のご購入はお控え下さい。○カラーブラック 黒○素材レザーシボ革○付属品なし○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※他フリマサイトでも掲載しておりますので、急遽削除する場合がございます。ご検討されておりましたら、お早めのご購入、もしくはお声掛けをお願い致しております。管理番号 0913

