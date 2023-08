初詣

お正月

七五三

お宮参り

初節句

お雛祭り

▪︎素材 正絹

▪︎カラー 赤 紫 水色 黄色 緑

▪︎サイズ(素人測定)

身丈 74cm

そで幅 24.5cm

袖丈 55cm

肩幅 30cm

肩上げ 2cm

からあげ 8cm

脇からあげ 6cm

大正9年生まれの祖母の七五三の晴着です。

三世代で着用し、娘が生まれたら、、、と大事にしていました。

残念ながら機会がなく、着て頂ける方に譲りたいと思います。

経年の多少のシミはありますが、遠目では分からないと思います。艶やかで、化繊とは違う趣きがある着物です。

袷仕立てになっています。

少し異なる生地がチラッと見えて、とても粋です。

中古品に理解のある方のみご購入ください。

Material: pure silk

▪︎ color red purple light blue yellow green

▪︎ Size (layman's measurement)

Body length 74cm

Sleeve length 55cm

Sleeve length 55cm

Shoulder width 30cm

Shoulder lift 2cm

This is my grandmother's Shichi-Go-San (Seven-Five-Three-Three) dress, born in 1920.

It has some stains from age, but I don't think you can tell from a distance. The kimono is shiny and has a different feel from synthetic fibers.

It is made to be versatile.

It is very chic with glimpses of slightly different fabrics.

Please purchase only if you understand used items.

レトロ

リメイク

お人形作り

コレクション

コレクター

大正ロマン

舞台衣装

和モダン

ヴィンテージ

★即購入可

★値下げ交渉はお断りさせて頂きます。

値下げコメントは削除致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

初詣お正月七五三お宮参り初節句お雛祭り▪︎素材 正絹▪︎カラー 赤 紫 水色 黄色 緑▪︎サイズ(素人測定)身丈 74cm そで幅 24.5cm袖丈 55cm肩幅 30cm肩上げ 2cmからあげ 8cm脇からあげ 6cm大正9年生まれの祖母の七五三の晴着です。三世代で着用し、娘が生まれたら、、、と大事にしていました。残念ながら機会がなく、着て頂ける方に譲りたいと思います。経年の多少のシミはありますが、遠目では分からないと思います。艶やかで、化繊とは違う趣きがある着物です。袷仕立てになっています。少し異なる生地がチラッと見えて、とても粋です。中古品に理解のある方のみご購入ください。Material: pure silk▪︎ color red purple light blue yellow green▪︎ Size (layman's measurement)Body length 74cm Sleeve length 55cmSleeve length 55cmShoulder width 30cmShoulder lift 2cmThis is my grandmother's Shichi-Go-San (Seven-Five-Three-Three) dress, born in 1920.It has some stains from age, but I don't think you can tell from a distance. The kimono is shiny and has a different feel from synthetic fibers.It is made to be versatile.It is very chic with glimpses of slightly different fabrics.Please purchase only if you understand used items.レトロリメイクお人形作りコレクションコレクター大正ロマン舞台衣装和モダンヴィンテージ★即購入可★値下げ交渉はお断りさせて頂きます。値下げコメントは削除致します。

