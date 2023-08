TOMORROWLAND ZEGNA BARUFFA社ラムウールニットジャケット

Sサイズ

着丈65cm、肩幅ラグラン、脇下身幅50cm

ブラック

イタリアの名門【ZEGNA BARUFFA】のラムウールを贅沢に100%使用したニットジャケット。

ふっくらと肉厚で編みが美しく、ラグジュアリーな雰囲気があります。

TOMORROWLANDらしい洗練された大人を感じさせるミニマルデザイン。

ニット生地のため着心地も良く、長距離のドライブも窮屈感なく快適に過ごせます。

秋から春先まで愛用いただけます。

使用感少なく綺麗な状態かと思います。

あくまでも中古品となります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド トゥモローランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ S ブランド トゥモローランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

