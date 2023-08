YAMANE ヤマネ LOT 1959 シルバー刺繍 ストライプ セルビッチ デニムパンツ EVISU エヴィス エビス 32 BJBC.F

ぱっと見わかりにくいですが左裾内側、右膝、右ふくらはぎ下にシミがあります(いずれも画像参照)

他は中古品ですがございますが目立ったダメージや汚れのないパンツです。

ベージュ×ホワイトのストライプで、シルバーの糸に刺繍です。

表記サイズは32ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

W 約40cm×2

股上 約32cm

わたり幅 約34cm

股下 約77cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)

裾幅 約22cm

尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。

HXEA-2910 YAM-82 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヴィス 商品の状態 やや傷や汚れあり

