ファッションなデザイン アディダス ファーム 海外限定 花柄 魚 パーカー トレーナー ジャージ 北欧柄 パーカー

ご観覧下さり、ありがとうございます。

お品物は、2点で500円引き、3点で1000円引きです。

(1200円以上の商品に限ります。)

✴商品説明

・ファームカンパニーとのコラボアイテム

・絵画のように鮮やかなグラフィックプリント

・日本未発売ですので、希少です。

廃盤品でもう販売されていません

✴サイズ US XL(170cm)

身幅 約56、着丈 約55cm

✴状態 目立つ傷汚れ無く、状態良いです。

中古品ですので、見落としがある場合もあります。

神経質な方はご遠慮下さい。

色味等、照明やカメラの映りにより違って見える場合もございます。

即購入 大歓迎です。

他にもオリジナルス ファーム リタオラ 花柄

芸能人着用モデルなどを出品しています。

順次出品しておりますので、フォロー頂けますと嬉しいです。

アディダスオリジナルス トレフォイル ヒョウ柄

ビッグロゴ ナイキ ノースフェイス フラワー ひょう柄

チャンピオン グラフィック 希少 花 孔雀 古着

ファームカンパニー ボタニカル コラボ NIKE

ペイズリー リタオラ ジャージ ヴィンテージ 天使 スウェット 花柄 ヨガ ヨガウェア ランニング フルーツ ビンテージ スポーツミックス ファーム リタオラ

6*3

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

