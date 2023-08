ANAYIのダブルビーバーロングコートです♡

高級フォックスを使用したリアルファーは

取り外し可能なので2wayでお楽しみいただけます。

数回着用したのみ 目立ったシミや汚れはないと思います。

ウール特有の若干の毛羽立ちはありますが

全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます✨

✿ブランド名 ANAYI

✿カラー 茶色 ブラウン

✿素材 ウール フォックス 他

✿サイズ 38

身幅 約53cm

着丈 約96cm

裄丈 約68cm

⚠平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

✿付属品 ファー

⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

#アナイ

#Anayi

#コート

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ANAYIのダブルビーバーロングコートです♡高級フォックスを使用したリアルファーは取り外し可能なので2wayでお楽しみいただけます。数回着用したのみ 目立ったシミや汚れはないと思います。ウール特有の若干の毛羽立ちはありますが全体的に綺麗でまだまだたくさん着て頂けます✨✿ブランド名 ANAYI✿カラー 茶色 ブラウン✿素材 ウール フォックス 他✿サイズ 38 身幅 約53cm 着丈 約96cm 裄丈 約68cm ⚠平置き実寸 素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。✿付属品 ファー⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。#アナイ#Anayi#コート

