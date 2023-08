ファッション サラブレッドコレクション BIG 5セット アーモンドアイ/コントレイル他 キャラクターグッズ

◆内容

久保帯人公式ファンクラブ Klub Outside 限定 会報誌 第2弾

●サラブレッドコレクションBIG

①ディープインパクト

②コントレイル

③アーモンドアイ

④スペシャルウィーク

⑤メジロマックイーン

◆サイズ

・BIG:H約35cm

◆状態

・タグ付き新品未使用です。

・アミューズメントで獲得後、

自宅で保管していました。

・素人管理ですので神経質な方はご遠慮ください。

◆発送

・らくらくメルカリ便で発送致します。

・郵便事故などは責任は取れません。

◆その他

・値下げ不可

・バラ売り不可

・神経質な方はご遠慮ください。

#サラブレッドコレクション

#アミューズメント

#エスケイジャパン

#マスコットボールチェーン

#競馬

#BIG

#GB

#MB

#ぷちぬいぐるみ

#サラブレッド

#ぬいぐるみ

#ディープインパクト

#アーモンドアイ

#メジロマックイーン

#コントレイル

#スペシャルウィーク

#桜花賞

#皐月賞

#目黒記念

#高松宮記念

#高松宮杯

#天皇賞

#日本ダービー

#有馬記念

#宝塚記念

#オークス

#ジャパンカップ

#秋華賞

#三冠馬

#G1

#ウマ娘

#サウンドオーナメント

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

