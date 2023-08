祝開店！大放出セール開催中 ゼファレン Zephyren スタジャン Subciety / スタジャン

—商品情報—-

ブランド: Zephyren ゼファレン

商品名 : スタジャン

サイズ :Mサイズ

カラー :ブラック

(※便宜上Subcietyのブランド名を使用しておりますが、実際にはZephyrenの商品となります。)

当時は¥24,000程で購入しました。

—商品名状態——

数回着用しましたが、美品です。

確認した限り、ほつれや傷などは見つかりません。

※他にも多数商品出品しております。是非ご覧下さい。

—-注意事項——

●状態の良い物を出品しておりますが、神経質のお方、完品をお求めのお方は、ご遠慮下さい。

●購入後は自宅管理しておりました、ご理解ください。

●出来るだけ丁寧な梱包を心掛けておりますが、送料を重視しての簡易梱包となる事をご了承下さい。

●質問等ありましたらコメントお願いします。

——————

#Zephyren

#ゼファレン

#サブサエティー

#Subciety

#スカジャン

#刺繍

#バンド

#ストリート

#メンズ

—商品情報—-ブランド: Zephyren ゼファレン商品名 : スタジャンサイズ :Mサイズカラー :ブラック(※便宜上Subcietyのブランド名を使用しておりますが、実際にはZephyrenの商品となります。)当時は¥24,000程で購入しました。—商品名状態——数回着用しましたが、美品です。確認した限り、ほつれや傷などは見つかりません。※他にも多数商品出品しております。是非ご覧下さい。—-注意事項——●状態の良い物を出品しておりますが、神経質のお方、完品をお求めのお方は、ご遠慮下さい。●購入後は自宅管理しておりました、ご理解ください。●出来るだけ丁寧な梱包を心掛けておりますが、送料を重視しての簡易梱包となる事をご了承下さい。●質問等ありましたらコメントお願いします。——————#Zephyren#ゼファレン #サブサエティー #Subciety#スカジャン#刺繍#バンド#ストリート#メンズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サブサエティー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

