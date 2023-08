ロエベとジブリコラボのパズル バムバッグです。

正規店での購入品です。

色: マリーン

パズルバッグは、クリエイティブディレクターのジョナサン・アンダーソンがロエベで初めてデザインしたバッグです。パズルバッグの独創的なデザインは、精確なカッティング技術が作り出す幾何学的なラインと四方体のフォルムから成り立ちます。本製品はレザーマルケトリー技法を用いてカルシファーのデザインが描かれた、クラシックカーフスキン製のスモールバムバッグ。ロエベ×スタジオジブリ『ハウルの動く城』カプセルコレクションのアイテムです。

ショルダーまたはクロスボディキャリー

調節可能なショルダーストラップ

LOEWEロゴの刻印入りメタルクラスプ留め

内側スリップポケット1つ、バックに外側ジッパーポケット

カーフスキン製ジッパープル

ヘリンボーン柄コットンキャンバス裏地

アナグラムのエンボス加工

色: マリーン

カラー詳細: パラジウム

素材: クラシックカーフ

ストラップの長さ: 78 - 117 cm

重さ: 0.52 kg

高さ(cm): 16

幅(cm): 24

深さ(cm): 10.5

高さ(inch): 6.3

幅(inch): 9.4

深さ(inch): 4.1

モデルID: B510P35X15

CIL: 0010803997

Made in: スペイン

ロエベ ジブリ コラボ

ハウルの動く城 カプセルコレクション

#ハウルの動く城

#ロエベ

#LOEWE

#ハウル

#カブ

#カルシファー

ロエベとジブリコラボのパズル バムバッグです。正規店での購入品です。色: マリーンパズルバッグは、クリエイティブディレクターのジョナサン・アンダーソンがロエベで初めてデザインしたバッグです。パズルバッグの独創的なデザインは、精確なカッティング技術が作り出す幾何学的なラインと四方体のフォルムから成り立ちます。本製品はレザーマルケトリー技法を用いてカルシファーのデザインが描かれた、クラシックカーフスキン製のスモールバムバッグ。ロエベ×スタジオジブリ『ハウルの動く城』カプセルコレクションのアイテムです。ショルダーまたはクロスボディキャリー調節可能なショルダーストラップLOEWEロゴの刻印入りメタルクラスプ留め内側スリップポケット1つ、バックに外側ジッパーポケットカーフスキン製ジッパープルヘリンボーン柄コットンキャンバス裏地アナグラムのエンボス加工色: マリーンカラー詳細: パラジウム素材: クラシックカーフストラップの長さ: 78 - 117 cm重さ: 0.52 kg高さ(cm): 16幅(cm): 24深さ(cm): 10.5高さ(inch): 6.3幅(inch): 9.4深さ(inch): 4.1モデルID: B510P35X15CIL: 0010803997Made in: スペインロエベ ジブリ コラボハウルの動く城 カプセルコレクション#ハウルの動く城#ロエベ#LOEWE#ハウル#カブ#カルシファー

