ファッションの 希少　Ralph Lauren　ダブルポニー　シャツ　グレー　XXL　RRL シャツ

90s 希少 Ralph Lauren ラルフローレン ダブルポニー シャツ グレー XXL

AURALEE FULLING FLANNEL CLOTH SHIRTS



ヒステリックグラマー 袖刺繍ワッペンロゴ入り ミリタリーシャツ

ラルフローレンのシャツです。大人っぽい雰囲気のグレーのボタンダウンシャツ。かなり珍しいのが、胸と裾に2つのポニーが入る通称ダブルポニーと呼ばれるものになります。BEAMSなどでもこの希少種がサンプリングされてますが、こちらは当時のオリジナル。生地も柔らかく落ち感のあるシルエットで着れるシャツです。

HEUGN(ユーゲン) CHAMBRAY ROB BLUE 2023ss

手放すと一生見れない可能性があり、アーカイブとして残して置くか迷っているため出品取りやめる場合あります。

パタゴニア メンズ・ロングスリーブ・シャツ

肩幅57cm

【美品】Errico Formicola／シャツ／ストライプ／レギュラーカラー

身幅76cm

サンローラン Saint Laurent ウエスタンシャツ M

着丈80cm

WACKO MARIA ワコマリア アロハシャツ 半袖 お化け 天国東京

袖丈64cm

ろっきー様専用 FACETASM Wool Mesh セットアップ



サイズM★STUSSY×PENDLETON★オンブレチェックシャツ T2499

BC81

値下げ☆80〜90s USA製バンドカラーシャツ インディゴ×ホワイト Lサイズ



舐達麻 BUDSPOOL オープンカラーシャツ



doublet KEY PORSON EMBROIDERY SHIRT



60s 70s パンハンドルスリム ビンテージ ウエスタンシャツ 和柄 希少

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古着 RRL/ダブルアールエル コットンシャツ/ Ralph Lauren



HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー マイケルジャクソン総柄シャツ

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テンダーロイン TENDERLOIN ボアジャケット XS キムタク私物 野口強



フラットヘッド ウールシャツ

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【美品】ESTRELLA STANDARD GUAYABERAキューバシャツ



ジャンネット メンズシャツ リネン ホワイト 4

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商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

90s 希少 Ralph Lauren ラルフローレン ダブルポニー シャツ グレー XXLラルフローレンのシャツです。大人っぽい雰囲気のグレーのボタンダウンシャツ。かなり珍しいのが、胸と裾に2つのポニーが入る通称ダブルポニーと呼ばれるものになります。BEAMSなどでもこの希少種がサンプリングされてますが、こちらは当時のオリジナル。生地も柔らかく落ち感のあるシルエットで着れるシャツです。手放すと一生見れない可能性があり、アーカイブとして残して置くか迷っているため出品取りやめる場合あります。肩幅57cm身幅76cm着丈80cm袖丈64cmBC81◼️◼️◼️関連商品→ #Mivintageシャツ関連商品→ #Mivintageトップス◼️◼️◼️

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

atlast&co ツイルワークシャツロング アットラストブッチャープロダクツソウシオオツキ キモノシャツ コラボレーション 新品 未使用 lieu 別注wackomaria OPEN COLLAR 50’s SHIRT"DENIME"アロハシャツYONA YONA WEEKENDERSとSSZ コラボ シャツサンローラン シルクシャツ ブラック ドクロ スカル総柄 3061317CONTENPORARY LONDON ハーフジッププルオーバーシャツジャケットSSZ GB KING SHIRTS