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ファッションの 希少　Ralph Lauren　ダブルポニー　シャツ　グレー　XXL　RRL シャツ

商品の説明

90s 希少　Ralph Lauren　ラルフローレン　ダブルポニー　シャツ　グレー　XXL
AURALEE FULLING FLANNEL CLOTH SHIRTS

ヒステリックグラマー 袖刺繍ワッペンロゴ入り ミリタリーシャツ
ラルフローレンのシャツです。大人っぽい雰囲気のグレーのボタンダウンシャツ。かなり珍しいのが、胸と裾に2つのポニーが入る通称ダブルポニーと呼ばれるものになります。BEAMSなどでもこの希少種がサンプリングされてますが、こちらは当時のオリジナル。生地も柔らかく落ち感のあるシルエットで着れるシャツです。
HEUGN(ユーゲン) CHAMBRAY ROB BLUE 2023ss
手放すと一生見れない可能性があり、アーカイブとして残して置くか迷っているため出品取りやめる場合あります。
パタゴニア　メンズ・ロングスリーブ・シャツ
肩幅57cm
【美品】Errico Formicola／シャツ／ストライプ／レギュラーカラー
身幅76cm
サンローラン Saint Laurent ウエスタンシャツ M
着丈80cm
WACKO MARIA ワコマリア アロハシャツ　半袖　お化け　天国東京
袖丈64cm
ろっきー様専用　FACETASM Wool Mesh セットアップ

サイズM★STUSSY×PENDLETON★オンブレチェックシャツ T2499
BC81
値下げ☆80〜90s USA製バンドカラーシャツ　インディゴ×ホワイト　Lサイズ

舐達麻　BUDSPOOL オープンカラーシャツ

doublet KEY PORSON EMBROIDERY SHIRT

60s 70s パンハンドルスリム ビンテージ　ウエスタンシャツ 和柄 希少
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古着 RRL/ダブルアールエル コットンシャツ/ Ralph Lauren

HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー マイケルジャクソン総柄シャツ
関連商品→　#Mivintageシャツ
テンダーロイン TENDERLOIN ボアジャケット XS キムタク私物 野口強

フラットヘッド　ウールシャツ
関連商品→　#Mivintageトップス
【美品】ESTRELLA STANDARD GUAYABERAキューバシャツ

ジャンネット　メンズシャツ　リネン ホワイト　4
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atlast&co ツイルワークシャツロング アットラストブッチャープロダクツ

商品の情報

商品のサイズ2XL(3L)
ブランドラルフローレン
商品の状態目立った傷や汚れなし

ソウシオオツキ キモノシャツ コラボレーション 新品 未使用 lieu 別注

wackomaria OPEN COLLAR 50’s SHIRT

"DENIME"アロハシャツ

YONA YONA WEEKENDERSとSSZ コラボ　シャツ

サンローラン シルクシャツ ブラック ドクロ スカル総柄 3061317

CONTENPORARY LONDON ハーフジッププルオーバーシャツジャケット

SSZ GB KING SHIRTS
90s 希少　Ralph Lauren　ラルフローレン　ダブルポニー　シャツ　グレー　XXLラルフローレンのシャツです。大人っぽい雰囲気のグレーのボタンダウンシャツ。かなり珍しいのが、胸と裾に2つのポニーが入る通称ダブルポニーと呼ばれるものになります。BEAMSなどでもこの希少種がサンプリングされてますが、こちらは当時のオリジナル。生地も柔らかく落ち感のあるシルエットで着れるシャツです。手放すと一生見れない可能性があり、アーカイブとして残して置くか迷っているため出品取りやめる場合あります。肩幅57cm身幅76cm着丈80cm袖丈64cmBC81◼️◼️◼️関連商品→　#Mivintageシャツ関連商品→　#Mivintageトップス◼️◼️◼️

商品の情報

商品のサイズ2XL(3L)
ブランドラルフローレン
商品の状態目立った傷や汚れなし

ファッションの 希少　Ralph Lauren　ダブルポニー　シャツ　グレー　XXL　RRL シャツ

32分钟前

ファッションの 希少　Ralph Lauren　ダブルポニー　シャツ　グレー　XXL　RRL シャツ

¥25,000 ¥14,000

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希少 Ralph Lauren ダブルポニー シャツ グレー XXL RRL | laerre.org

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希少 Ralph Lauren ダブルポニー シャツ グレー XXL RRL | laerre.org

希少 Ralph Lauren ダブルポニー シャツ グレー XXL RRL | laerre.org


希少 Ralph Lauren ダブルポニー シャツ グレー XXL RRL | laerre.org

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正規取扱店] RRL Ralph Lauren (ダブル アールエル ラルフローレン

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【2023春夏 セール】RRL Ralph Lauren (ダブル アールエル ラルフローレン) CLINT WS LONG SLEEVE SPORT SHIRT COTTON TWILL - BLUE’

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