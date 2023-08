最新作の コールマンシーズンランタン2016ストロベリー ライト/ランタン

コールマンシーズンランタン2016

ビンテージ20s30s Colemanランタン

コールマンシーズンランタンはコールマンジャパンが独自に企画してアメリカで製造された限定版の

ランタンです。2005年から販売。

ボディは1950〜60年代にコールマン製品で使われていたストロベリーカラーを復刻。

グローブにはタイポグラフィがデザインされています。キャリーケースはシックなブラウンです。

実用的なランタンとしてだけではなく、コレクションアイテムとしても他と違う自分だけのランタンとして使うのも良いと思います。

コールマンシーズンランタン2016ストロベリー

外箱はありませんが、火を一回も入れていない

未使用品となります。

未使用ですが、小さい傷があります。「写真ご確認下さい」

専用のキャリーケースですっぽり収納出来ます。

キャリーケースあり。外箱なしになります。

大切に保管しておりましたか、引越しの為

手放す事にしました。自宅保管になりますので

神経質な方はトラブル回避の為にも購入をお控え下さい。

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 新品、未使用

